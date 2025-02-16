Новый автобусный маршрут от Ивантеевки до Красноармейска запустят в Пушкино

Администрация городского округа разработала маршрут от Ивантеевки до Красноармейска по просьбе жителей. Ранее они жаловались на то, что между населенными пунктами нет прямого сообщения.

В администрации прошел «Транспортный час» с участием главы Максима Красноцветова, исполнительного директора Совета муниципальных образований Николая Ханина, представителей МТДИ, депутатов и общественных деятелей. Участники обсудили важные транспортные вопросы.

В Пушкинском работают семи перевозчиков и 59 маршрутов, из которых 44 — муниципальные. Жители округа жаловались на то, что нет прямого сообщения между Ивантеевкой и Красноармейском, поэтому власти разработали новый маршрут. Корректировка схемы завершится ко второму кварталу, когда пройдет тестовый режим.

«Ранее на „Выездной администрации“ подняли вопрос транспортного сообщения между Ивантеевкой и Красноармейском. Маршрут уже разработан, необходимо скорректировать оптимальную схему движения и интервалы», — поделился Максим Красноцветов.