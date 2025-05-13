Новый автобусный маршрут от деревни Филатово до станции Холщевики появился в Истре

В муниципальном округе Истра с 12 мая начал работу новый автобусный маршрут, который соединил деревню Филатово со станцией Холщевики. Теперь пассажирам будет проще добираться до железнодорожного транспорта.

Маршрут организовали по многочисленным просьбам жителей. Деревня Филатово и прилегающие к ней населенные пункты — достаточно крупные. Многие жители ежедневно пользуются общественным транспортом, чтобы добраться до станции.

Решение о запуске маршрута приняли после изучения ситуации и проработки логистики. Автобус малого класса начал курсировать по направлению «деревня Филатово — станция Холщевики». Ожидаемый пассажиропоток — до 300 человек в день. При необходимости количество автобусов и расписание движения транспорта скорректируют.

Также в разработке сейчас находятся два новых маршрута: № 6 К от станции «Снегири» до жилого комплекса «Новоснегиревский» и № 12 К от остановки «Агрогородок» до станции «Манихино». Их планируют запустить уже в июле 2025 года.