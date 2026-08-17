Новый автобусный маршрут начал работу в Ленинском округе

В Ленинском городском округе с 17 августа начал работу новый смежный межрегиональный автобусный маршрут № 1303к. Он связал жилой комплекс «Южная Битца» со станцией метро «Бульвар Дмитрия Донского» в Москве, обеспечив жителям прямое сообщение с районом Северное Бутово.

«Запуск нового маршрута — важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры округа. Мы слышим обращения жителей и стараемся не только увеличивать число автобусов и обновлять автопарк, но и расширять географию маршрутов», — отметил заместитель главы Ленинского городского округа Андрей Пальтов.

На линии работают восемь автобусов малого класса, которые ежедневно выполняют 97 рейсов. Первый автобус отправляется от остановки «ЖК Южная Битца — Южный бульвар» в 05:51, последний рейс от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» — в 21:35.

Новый маршрут позволит снизить нагрузку на действующее направление № 1142 «метро Бульвар Дмитрия Донского — ЖК Южная Битца».

Пассажирам доступны льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Запуск маршрута стал возможен благодаря совместной работе администрации Ленинского городского округа и Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В округе продолжается развитие системы общественного транспорта. За последние два года количество маршрутов увеличилось с 35 до 40, а автопарк пополнили 112 новых автобусов.