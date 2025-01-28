Новый автобусный маршрут до станции МЦД-3 запустили в Химках

Автобус № 1299к будет следовать через деревню Рузино до станции МЦД-3 «Зеленоград-Крюково». Новый маршрут запустили в Химках с 28 января.

Удобный маршрут давно ждали жители Химок. Новые автобусы позволят пассажирам быстро и комфортно добираться до станции МЦД-3. Ежедневно общественный транспорт будет выполнять по 36 рейсов через деревни Брехово и Рузино.

Всего на маршрут выйдут три современных транспортных средства. Согласно расписанию, первый автобус будет отходить в 07:17 от жилого комплекса «Пятницкие кварталы», а последний — в 21:00 от МЦД-3.

Оплатить проезд можно при помощи банковских и транспортных карт «Тройка» и «Стрелка». Помимо этого, на маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Московской области.

Отметим, что качество обслуживания транспортных маршрутов в Химках регулярно проверяют.