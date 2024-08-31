Новый автобусный маршрут до лицея «Авиатика» запустили в Лобне

В Лобне запустили новый автобусный маршрут № 17, который будет доставлять школьников до лицея «Авиатика» и обратно. По будням транспорт будет выполнять 110 рейсов.

Автобус будет заезжать к новой школе. По расписанию первый рейс отправится от остановки «Дворец спорта» в 06:44, а последний — в 21:10.

Маршрут следует через 14 остановок: «Дворец спорта», «Ледовый каток», «Театр Куклы и Люди», «м/р Катюшки», «Катюшки», «Авиатика», «Борисова», «Центральная больница», «Авиационная», «Школа № 5», «Чайка», «Центр детского творчества», «Стадион» и «Школа № 3».

Власти скорректировали еще три маршрута. Автобус № 2 будет выполнять шесть рейсов, № 4 — 26 рейсов, а № 9 — 15 рейсов с заездом в новую школу. На переднем стекле транспорта установят смеху движения.

Льготные карты Москвы и Подмосковья также будут действовать на новом маршруте.

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