Новый автобусный экскурсионный маршрут запустили в Наро-Фоминске
Новый автобусный экскурсионный маршрут разработал Наро-Фоминский музей в преддверии 655-летия Вереи. Туристы смогут посетить расположенные по пути следования памятные места и достопримечательности.
Путешественники поднимутся на валы древнего кремля с захватывающими видами на город, узнают о блестящей операции генерала Дорохова, освободившего Верею в 1812 году, прогуляются по мосту через Протву, где можно загадать желание. Гостей ждут яркие впечатления, щедро приправленные фактами, преданиями и легендами.
Первыми новый маршрут опробовали воспитанники спортивной школы «Трудовые резервы», которым путешествие пришлось по душе.
Экскурсии проходят по предварительной записи по телефонам: 8 (496) 34-3-81-48; 8 (496) 34-3-80-48. Адрес музея: Наро-Фоминск, улица Маршала Жукова, дом 8.