Новый автобус закупили для школы в селе Конобеево в Воскресенске

В школу № 99 в селе Конобеево закупили новый автобус. Он будет доставлять детей из 20 деревень в образовательное учреждение.

В школе № 99 обучаются 600, и не у всех есть возможность добираться до учреждения самостоятельно, поэтому закупили еще один автобус.

«В нашей школе — два автобуса. Один из них новый — недавно нам выдали его. Автобус 2016 год был уже старенький, бывало и ломался. Соответственно, срывались рейсы. Ждем, что все будет благополучно и хорошо», — сказал заместитель директора школы № 99 Андрей Гусаров.