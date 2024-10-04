Новый автобус закупили для школы в селе Конобеево в Воскресенске

В школу № 99 в селе Конобеево закупили новый автобус. Он будет доставлять детей из 20 деревень в образовательное учреждение.
В школе № 99 обучаются 600, и не у всех есть возможность добираться до учреждения самостоятельно, поэтому закупили еще один автобус.
«В нашей школе — два автобуса. Один из них новый — недавно нам выдали его. Автобус 2016 год был уже старенький, бывало и ломался. Соответственно, срывались рейсы. Ждем, что все будет благополучно и хорошо», — сказал заместитель директора школы № 99 Андрей Гусаров.
Автобус привозит в школу детей из 20 деревень. Первая остановка в 7:30 — село Барановское. В день транспорт выполняет семь рейсов и перевозит 160 человек. Здесь работает сопровождающий, который следит за тем, чтобы дети пристегнулись.