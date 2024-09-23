Новый автобус закупили для Ярополецкой школы в Волоколамске

Новый автобус на 26 мест закупили для Ярополецкой школы. Он будет доставлять детей в образовательное учреждение из Курьянова, Шилова, Мусина, Львова, Ревина, Ильинского и других отдаленных населенных пунктов.

Автобус уже вышел на маршрут. Он соответствует требованиям безопасности: оснащен спутниковой навигацией, ремнями безопасности, огнетушителями и аптечкой.

Управляет транспортом опытный водитель Вадим Магницкий, который следит за комфортом и безопасностью.

Всего в Ярополецкой школе работают два автобуса. Оба доставляют более 100 детей. Сначала забирают старшеклассников, а затем — учеников начальной школы, а развозят по домам в обратном порядке. Помимо обучения, транспорт доставляет ребят на олимпиады и спортивные занятия.

Отметим, закупка состоялась благодаря национальному проекту «Образование».

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