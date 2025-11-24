Новый автобус вывели на маршрут № 43 в Богородском округе

Маршрут № 43 Ногинск-Старая Купавна очень востребован среди жителей Богородского округа. Один из автобусов малого класса заменили на более вместительный.

Маршрут насчитывает семь автобусов в день, причем один из них был малого класса. Ранее жители не раз обращали внимание на то обстоятельство, что в часы пик на данном маршруте автобусы ходят переполненные.

Теперь пассажиры смогут перемещаться между населенными пунктами на новом, полноценном, большом автобусе. Водители отметили плавный, мягкий ход транспортного средства, а пассажиры — более комфортные условия.

Это стало возможно благодаря Правительству Московской области. Чуть ранее губернатор Андрей Воробьев передал «Мострансавто» 20 новых автобусов ЛиАЗ. В планах — поэтапная замена транспорта на новые образцы отечественного производства: ЛиАЗ, ГАЗ, Волгабас.

Помимо расширения автопарка особое внимание уделяется и привлечению кадров, поскольку возросла потребность в водителях автобусов. Для этого создаются благоприятные условия для работы персонала.