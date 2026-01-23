Новый автобус выведут на маршрут № 3 в Химках

С 24 января на маршруте № 3, соединяющем «Арену Химки» и улицу Дружбы, начнет курсировать еще один автобус большого класса. Это позволит сократить интервалы движения и повысить комфорт поездок.

Таким образом, общее количество машин на линии увеличится до десяти. Транспорт оснащен современными системами для удобства пассажиров: в салоне работают климат-контроль, видеонаблюдение и автоматическое пожаротушение. Предусмотрены USB-разъемы для подзарядки мобильных устройств.

Особое внимание уделено доступности. В автобусе оборудовано место для пассажиров с ограниченными возможностями, есть крепления для инвалидных колясок, кнопка вызова водителя и функция наклона кузова для более удобной посадки.

Проезд можно оплатить банковской картой, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальной картой.

Как отмечают в администрации, в Химках на постоянной основе контролируют работу общественного транспорта. Анализ обращений жителей позволяет корректировать выпуск техники и направлять автобусы на самые загруженные направления по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.