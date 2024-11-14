Новый автобус выведут на маршрут №579к в Реутове

На одном из самых популярных в городе маршрутов появился новый автобус малого класса. Все льготы для владельцев социальных карт Подмосковья при поездках сохранятся.

Маршрут № 579к связывает станцию Реутово с метро «Новогиреево» в Москве и очень востребован у горожан. С появлением на линии нового транспортного средства интервалы движения между рейсами сократятся с семи до четырех минут. Особенно удобен такой график будет для жителей жилых комплексов «Самоцветы мира», «Дом» и «Новая, 18».

Проезд в автобусе можно будет оплатить с помощью транспортных карт «Тройка» и «Стрелка», а также банковскими картами.

Около двух месяцев назад маршруты в городском округе начал обслуживать филиал предприятия «Мострансавто». Перевозчик ведет постоянную работу по увеличению состава автопарка.

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