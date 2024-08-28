Новый автобус пополнил парк школьного транспорта в Чехове

Проверку парка школьных машин провели в преддверии начала учебного года в Чехове. В этом сезоне детей будут возить на уроки 15 автобусов, включая новый.

«Один из автобусов пришел буквально в преддверии учебного года. Он будет пущен на маршрут Манушкино», — рассказала начальник управления образования администрации Чехова Ирина Заболотнева.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в округе провели проверку школьного автопарка. Обновили страховки и регистрации, провели технический осмотр машин. Все транспортные средства для перевозки детей должны быть оснащены тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

К водителям требования не менее строги: не менее трех лет стажа, обязательная проверка на профессиональную пригодность, отсутствие судимостей, знание местности. Об этом и многом другом поговорили на встрече главы Чехова с представителями Госавтоинспекции, «Мосавтодора» и организации, которая и отвечает за техническое обслуживание автопарка.

Глава Чехова лично осмотрел автобусы, в том числе и новый. Убедился в том, что транспортные средства готовы к перевозке маленьких пассажиров.

Парк школьных автобусов в Подмосковье обновляют регулярно. Ежегодно новые машины поступают в городские округа. Это позволяет повысить безопасность школьников.

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