Новый автобус получила Саввинская школа в Егорьевске
Более 80 учеников Саввинского отделения школы № 3 из соседних сел и деревень приезжают на занятия на школьных автобусах. Благодаря государственной программе при поддержке губернатора и правительства Подмосковья автопарк учебного заведения пополнился новым транспортным средством.
Теперь на уроки и внеурочные занятия школьников доставляют четыре автобуса. Это позволяет ученикам, которые живут в 20 с лишним километрах от школы, не вставать слишком рано и при этом успевать на занятия вовремя.
Новый школьный автобус оснащен всем необходимым. Он оборудован современным отечественным двигателем, системой ГЛОНАСС, тахографом, четырехточечными ремнями безопасности, средствами пожаротушения, системами климат-контроля, внешней и внутренней связи с пассажирами.
Отметим, что в Подмосковье активно обновляется парк школьных автобусов для перевозки учащихся. Новые современные машины ежегодно поступают в муниципалитеты, и работа в этом направлении продолжается.