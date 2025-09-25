Новый автобус получила Саввинская школа в Егорьевске

Более 80 учеников Саввинского отделения школы № 3 из соседних сел и деревень приезжают на занятия на школьных автобусах. Благодаря государственной программе при поддержке губернатора и правительства Подмосковья автопарк учебного заведения пополнился новым транспортным средством.

Теперь на уроки и внеурочные занятия школьников доставляют четыре автобуса. Это позволяет ученикам, которые живут в 20 с лишним километрах от школы, не вставать слишком рано и при этом успевать на занятия вовремя.