Новый автобус получила гимназия № 2 в Чехове

На один школьный автобус в Чехове стало больше. Гимназия № 2 получила ПАЗ, который будет перевозить детей из Васькино и прилегающих территорий в образовательное учреждение.

Проверить готовность транспортного средства приехал первый заместитель главы округа Денис Разуваев. Начальник управления образования администрации Чехова Ирина Заболотнева отметила, что теперь у школы есть два автобуса, которые работают в рамках всего комплекса. «Помимо того, что они курсируют по прилегающим территориям Васькино, теперь они будут также задействованы и в Солнышкове», — сказала она.

Сейчас этот автобус, как и другие, оснастят системой ГЛОНАСС и прочими агрегатами для удобства перевозки. Уже в апреле транспортное средство выйдет в первый рейс.

Для муниципалитета этот автобус стал семнадцатым. Еще два поступят на баланс до конца марта. Сейчас транспорт обеспечивает подвоз более 1000 детей в девять образовательных учреждений.

Решение вопросов по транспортировке детей из удаленных населенных пунктов находится под контролем администрации округа и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.