Новый автобус передали спортшколе олимпийского резерва в Воскресенске

В Воскресенске стартовал новый хоккейный сезон. Перед началом большого для всех болельщиков события глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин вручил знак Московской области «За заслуги перед Московской областью» III степени директору воскресенской спортивной школы олимпийского резерва «Химик» Геннадию Коротееву, а также ключи от нового автобуса для юных воспитанников.

Глава округа поздравил всех поклонников хоккея с началом нового сезона, пожелал ярких эмоций, захватывающих матчей, красивых голов и, конечно же, громких побед «Химика».

«У наших будущих звезд будет еще больше возможностей для поездок на соревнования и сборы. В прошлом сезоне наша ледовая дружина показала великолепный хоккей, дойдя до финала и завоевав серебро. Уверен, этот сезон будет не менее ярким», — отметил Алексей Малкин.