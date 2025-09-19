Новый автобус передали школе деревни Маришкино в Воскресенске
Структурному подразделению «Гармония» лицея имени Героя Советского Союза Павла Стрельцова, расположенного в деревне Маришкино, передали новый автобус с системой ГЛОНАСС и тахографом. Покупка реализована при поддержке администрации городского округа Воскресенск.
Ежедневно автобус подвозит более 80 ребят. Заместитель директора лицея Наталья Кондратьева отметила, что учебное заведение находится в сельской местности, и более половины учащихся зависят от подвоза.
Ранее возникали сложности, так как старый автобус, хоть и не отработал нормативный срок, часто ломался, что вызывало тревогу за безопасность перевозок.
Новый автобус «ГАЗель NEXT» вышел на линию 15 сентября. Он выполняет по пять рейсов в день и оснащен современными средствами безопасности и контроля. За рулем работает Виктор Федотов. Его водительский стаж почти 50 лет.
Родители и учащиеся «Гармонии» теперь могут рассчитывать на более комфортный и безопасный путь в школу и обратно.