Новый автобус передали школе деревни Маришкино в Воскресенске

Структурному подразделению «Гармония» лицея имени Героя Советского Союза Павла Стрельцова, расположенного в деревне Маришкино, передали новый автобус с системой ГЛОНАСС и тахографом. Покупка реализована при поддержке администрации городского округа Воскресенск.

Ежедневно автобус подвозит более 80 ребят. Заместитель директора лицея Наталья Кондратьева отметила, что учебное заведение находится в сельской местности, и более половины учащихся зависят от подвоза.

Ранее возникали сложности, так как старый автобус, хоть и не отработал нормативный срок, часто ломался, что вызывало тревогу за безопасность перевозок.