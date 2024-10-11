Новый автобус ЛиАЗ закупили на маршрут № 40 в Воскресенске
На маршруте № 40 в Воскресенске курсирует комфортабельный автобус ЛиАЗ-529265-03. Он оборудован климат-контролем, USB-розетками и доступом для маломобильных граждан.
Новый автобус курсирует по маршруту «Воскресенск — Ивановка — Ворщиково».
«Автобусы стали просторнее. Пассажиры, передвигающиеся на коляске, могут подняться по специальной раскладной платформе. Для этого рядом с широкой дверью есть кнопка вызова, водитель откроет платформу и поможет заехать в салон», — рассказал руководитель производственной базы «Воскресенск» АО «Мострансавто» Александр Халкечев.
Автобус оборудован системой климат-контроля, которая поддерживает комфортную температуру вне зависимости от погодных условий. Здесь также установили камеры видеонаблюдения внутри и снаружи транспорта и USB-розетки для мобильных устройств.
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