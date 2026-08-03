Новый автобус ЛиАЗ вывели на маршрут в Коломне

На городском маршруте № 11 в Коломне начал работать новый пассажирский автобус ЛиАЗ-529265-03. Современная машина вышла в первый рейс 31 июля и курсирует между автостанцией «Старая Коломна» и остановкой «Санаторий» в микрорайоне Щурово.

Автобус рассчитан на перевозку до 100 пассажиров. Для комфортной поездки салон оборудован системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и электронными информационными табло. Безопасность обеспечивают камеры видеонаблюдения, система контроля состояния водителя, а также механизмы, исключающие открывание дверей во время движения и их случайное защемление.

Модель полностью адаптирована для маломобильных пассажиров. В автобусе предусмотрены низкий пол, система наклона кузова, механическая аппарель и специально оборудованное место для инвалидной коляски.

«От обновления общественного транспорта в Коломне зависит уровень комфорта граждан. Выход на маршрут № 11 современного низкопольного автобуса „ЛиАЗ“, оснащенного климат-контролем, USB-розетками, системой видеонаблюдения и полностью адаптированного для маломобильных пассажиров, делает поездки комфортнее и доступнее для всех категорий граждан. Развитие транспортной инфраструктуры остается одним из важных направлений народной программы, ориентированной на создание современных и удобных условий для жителей», — отметил депутат Государственной думы Никита Чаплин.