Новый аттракцион установили в лесопарке «Шишкин лес» в Истре

В лесопарке «Шишкин лес» завершили основные работы по установке нового аттракциона «Роллер Бан». Над проектом работали с августа по октябрь 2025 года.

За два месяца подрядчики выполнили полный цикл строительно-монтажных работ. Сначала тщательно подготовили основание для будущего аттракциона: поверхность выровняли, а грунт укрепили на глубину 30 сантиметров для последующей установки свайного фундамента. Всего было вкручено 75 свай, на которые смонтировали 25 силовых опор и верхние кронштейны.

Важной частью проекта стало изготовление и монтаж самой трассы «Роллера» общей протяженностью 152 погонных метра, а также поставка 10 карет для него. Параллельно провели реконструкцию существующей башни аттракциона.

На текущий момент объект проходит обязательную официальную сертификацию. После ее успешного завершения дирекция парков поставит аттракцион на баланс, а после начнется его эксплуатация.