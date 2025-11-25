Новый асфальт уложили в селе Онуфриево под Истрой

В селе Онуфриево Истринского округа завершился капитальный ремонт дороги по улице Садовой. Работы выполнены в рамках масштабной программы по благоустройству муниципалитета.

Подрядной организацией был приведен в порядок участок протяженностью 572 метра, где было уложено новое асфальтобетонное покрытие, полностью соответствующее современным стандартам качества.

Работы проведены в рамках реализации областной и муниципальной программ по ремонту дорожной инфраструктуры на 2025 год. Помимо укладки нового асфальта, для повышения безопасности дорожного движения были укреплены обочины. Ширина проезжей части составила порядка трех метров, что обеспечивает комфортный проезд транспорта.

Качественный ремонт значительно улучшил транспортную доступность населенного пункта, а также безопасность как для водителей, так и для пешеходов. Реализация таких проектов является важной частью комплексного развития инфраструктуры муниципального округа Истра.