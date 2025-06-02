Новый асфальт уложили в Электрогорске

В Электрогорске на улице Буденного ведутся работы по капитальному ремонту дорожного покрытия. На данный момент рабочие уже завершили снятие старого асфальта при помощи специализированной дорожной фрезы.

Все снятое асфальтовое покрытие было вывезено для дальнейшей переработки. В рамках обеспечения безопасности и информирования жителей вдоль всей улицы были установлены предупреждающие дорожные знаки и временные ограничения на движение транспорта. Администрация Павлово-Посадского городского округа сообщила, что эти ограничения будут действовать до полного завершения ремонтных работ.

После снятия старого покрытия, строители оперативно уложили новый асфальт. Кроме того, в ближайшие дни планируется начать работы по нанесению дорожной разметки, что позволит упорядочить движение и повысить уровень безопасности на данном участке дороги.