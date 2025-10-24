Новый асфальт уложили на улице Победы в Реутове
Реализация программы по комплексному благоустройству дворовых территорий на 2025 год завершается в Реутове. Специалисты обновили асфальтовое покрытие во дворе на улице Победы.
Также на этой территории заменили бордюрный камень и сделали новый парковочный карман. На сегодняшний день благоустройство полностью завершено в 13 дворах. Последний объект, который осталось привести в порядок, — улица Гагарина. Там работы планируют завершить до середины ноября.
Отметим, что в текущем году в адресный перечень работ были включены 12 объектов. Модернизация дворов направлена на повышение комфорта и безопасности жителей, поэтому администрация Реутова решила добавить в план еще две территории.
Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».