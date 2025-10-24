Новый асфальт уложили на улице Победы в Реутове

Реализация программы по комплексному благоустройству дворовых территорий на 2025 год завершается в Реутове. Специалисты обновили асфальтовое покрытие во дворе на улице Победы.

Также на этой территории заменили бордюрный камень и сделали новый парковочный карман. На сегодняшний день благоустройство полностью завершено в 13 дворах. Последний объект, который осталось привести в порядок, — улица Гагарина. Там работы планируют завершить до середины ноября.