Новый асфальт уложили на улице Ломоносова в Жуковском

В Жуковском завершился важный этап работ по улучшению дорожной инфраструктуры: на улице Ломоносова подрядная организация выполнила укладку нового асфальтового покрытия на проезжей части. Участок дороги, протяженностью 461 метр, получил новую жизнь.

Как сообщили в администрации округа, после завершения укладки асфальта рабочие приступят к нанесению дорожной разметки.

«Протяженность участка ремонта составляет 461 метр. Площадь покрытия, которое заменено — 4170 квадратов, из них 1010 отведено под тротуар, а 3160 — сама автомобильная дорога», — сообщили в администрации округа.

Работы на улице Ломоносова были проведены в рамках реализации программы «Дороги Подмосковья», направленной на улучшение состояния дорожной сети в регионе. Помимо улицы Ломоносова, в план ремонта на текущий год вошли еще три муниципальных участка проезжей части: по улице Семашко от улицы Дзержинского до улицы Фрунзе, по улице Садовой и Коммунальному проезду.