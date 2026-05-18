Новый асфальт уложили на улице Лавочкина в Химках

В Химках продолжается плановый ремонт дорог, в том числе на улице Лавочкина в микрорайоне Новые Химки. Работы охватывают участок с интенсивным движением, где ежедневно проезжают около 14 тысяч автомобилей.

На улице Лавочкина дорожные службы обновляют почти километр покрытия. Общая площадь ремонта превышает 11 тысяч квадратных метров. Специалисты уже сняли изношенный асфальт и начали укладку нового слоя. Завершить работы на этом участке планируют в течение двух рабочих дней.

Параллельно обновление покрытия идет на улице Строителей. Здесь ремонтируют около 0,5 километра дороги, что составляет почти 8 тысяч квадратных метров. Работы направлены на улучшение состояния проезжей части и повышение безопасности движения.

Глава городского округа Химки Инна Федотова проверила ход ремонта и отметила важность системного подхода к обновлению дорожной сети.

«Наша задача — не просто устранять износ, а системно повышать качество городской инфраструктуры, делая дороги безопаснее и комфортнее для всех», — рассказала Инна Федотова.

Всего в этом году в округе запланирован полный цикл ремонта на 21 дороге. Дополнительно продолжаются работы по устранению дефектов покрытия. За последние два месяца специалисты ликвидировали более 5 тысяч ям и повреждений.