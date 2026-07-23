Новый асфальт уложили на 17 участках дорог в Химках

В Химках на 17 участках завершили укладку нового асфальтобетонного покрытия. В этом году полный цикл ремонта проведут на 21 дороге, до октября специалисты завершат обновление 19 участков общей протяженностью более 16 километров.

Самые масштабные объекты — проспект Мира, обновлено более 22 тысяч квадратных метров, и улица Лавочкина, свыше 11 тысяч квадратных метров.

Финальный этап — нанесение разметки. Ее уже выполнили на шести участках: улицах 8 Марта, Академика Грушина, Бурденко, проспекте Мира, путепроводе через Октябрьскую железную дорогу и в микрорайоне Школьный в Брехове.

«Все вопросы, связанные с безопасностью и состоянием дорог, мы детально рассматриваем на комиссии по безопасности дорожного движения при совете депутатов. Именно туда поступают наказы и обращения жителей, там обсуждаются приоритеты, принимаются решения, а затем мы контролируем их реализацию на месте. Важно не просто включить участок в план ремонта, а убедиться, что работы выполнены качественно и с учетом мнения жителей», — отметила депутат Химок Инна Монастырская.​

Сейчас ремонт продолжается в Сходне. На улице Пушкина завершают обновление участка протяженностью более 500 метров. На 2-м Чапаевском переулке уже уложили асфальт на участке около 300 метров.

«Как мама двоих детей особенно ценю, что приводят в порядок дороги рядом с жилыми кварталами и школами. Хорошие дороги — это в первую очередь безопасноть и комфорт жителей. Приятно видеть, что город меняется», — поделилась жительница Химок Ольга Алексеева.

Работы продолжаются во всех микрорайонах.

За последние пять лет в Подмосковье отремонтировали около 8 тысяч километров дорог: более 4 тысяч километров региональных трасс и свыше 3,5 тысячи километров муниципальных.