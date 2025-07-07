Новый асфальт уложат в поселке совхоза Сафоновский в Раменском

Жители поселка совхоза Сафоновский наблюдают за преображением Садовой улицы: здесь, вместо изношенного покрытия скоро появится ровный асфальт. Подрядная организация активно ведет работы по замене дорожного полотна.

Ремонтируемый участок протяженностью 600 метров, общей площадью 2400 квадратных метров, подвергается полному обновлению. Прежде чем уложить новый асфальтобетонный слой, специалисты демонтируют старое покрытие.

«Раньше здесь было невозможно проехать без тряски, а после дождя образовывались огромные лужи. Теперь, надеюсь, дорога станет ровной и безопасной», — рассказал местный житель поселка.

По словам подрядчика, новый асфальт не только обеспечит более комфортную езду, но и значительно улучшит внешний вид улицы, делая поселок более привлекательным и ухоженным.