Новый асфальт уложат на Институтском проспекте в Черноголовке

В наукограде полным ходом идет масштабный ремонт дорожного полотна на Институтском проспекте, призванный улучшить качество дорожного покрытия и повысить комфорт для водителей и пешеходов. Завершение работ и укладка нового асфальтового покрытия запланированы на 21 июня.

Старт ремонтным работам на оживленной магистрали был дан 13 мая. За прошедшее время подрядная организация выполнила ряд подготовительных этапов, включая удаление старой дорожной разметки, демонтаж изношенного асфальтового покрытия методом фрезерования и снятие старых бордюрных камней вдоль проезжей части.

В реализации проекта задействована бригада рабочих, а также специализированная техника. Реконструкция дорожного полотна ведется на участке от Центральной улицы до дома № 13 по Институтскому проспекту.

До 21 июня планируется не только завершить укладку асфальтового покрытия, но и установить новые бортовые камни.

В связи с проведением ремонтных работ на Институтском проспекте введены временные скоростные ограничения. Администрация наукограда обращается к водителям с просьбой учитывать данную информацию при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда.