Новый асфальт начали укладывать на проспекте Мира в Химках

В Старых Химках на проспекте Мира 11 июня специалисты приступили к укладке нового асфальта. Площадь покрытия составит более 22 тысяч квадратных метров.

Работы проводят в рамках городской программы обновления дорожной сети. Специалисты уже провели фрезерование и начали укладку нового покрытия. После завершения этих работ подрядчик обновит мост Победы — одну из ключевых транспортных артерий микрорайона.

Работы также ведут в Новых Химках — обновляют дорожное покрытие на Заречной улице. Специалисты проводят фрезерование старого асфальта, затем приступят к укладке нового полотна.

Параллельно дорожные службы выполняют фрезерование в микрорайоне Новогорск на Усадебной улице, в Старых Химках на Ленинградской-1, а также в Кутузовском в СНТ «Ладушкино».

Ранее специалисты завершили ремонт дорожного покрытия на улице Академика Грушина. Общая площадь работ составила почти 11 тысяч квадратных метров.

Всего в этом году полный цикл ремонта проведут на 21 дороге округа. Также в Химках продолжается ямочный ремонт: с начала года специалисты устранили более семи тысяч дефектов покрытия.