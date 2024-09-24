Новый арт-объект в виде авангардного павлина появится в Серпухове

Работа над созданием нового арт-объекта полным ходом идет в Серпухове. Совсем скоро в городе появится авангардный павлин.

Идея работы зародилась во время биеннале «Искусство видеть. Авангард». Арт-объект создают по мотивам художницы Натальи Гончаровой «Павлин под ярким солнцем».

Над произведением работают известные современные мастера Александр Чичиканов, Ольга Хан и Роман Ермаков. Им помогают местные и столичные активисты. За это время Александр Чичиканов стал большим поклонником Серпухова и занялся организацией скетч-туров.

В день закрытия биеннале, 28 сентября, арт-объект будет подарен Серпуховскому музею, где хранятся и работы Натальи Гончаровой.

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