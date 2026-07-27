Новый арт-объект установят возле ЗАГСа в Щелкове к августу

Новый арт-объект установят около ЗАГСа в Щелкове. Молодожены скоро смогут фотографироваться на фоне двух гигантских обручальных колец.

Высота большого кольца достигает 2,5 метра, а вес конструкции составляет примерно 500 килограммов.

Ее уже установили. В скором времени объект оснастят подсветкой, а маленькое кольцо — искусственным бриллиантом.

Полностью установка завершится к концу месяца.

Кроме того, на набережной Серафима Саровского планируют установить стелу для выездных регистраций брака. На Талсинской улице напротив почтового отделения, в свою очередь, появится тематический арт-объект — конверт с письмом.