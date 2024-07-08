Новый арт-объект установили в парке в Ногинске ко Дню семьи
Арт-объект «Дерево любви» в парке Волхонка в Ногинске появился в символичный праздник — в День семьи, любви и верности. Его открыли благотворители и активисты при содействии Центра поддержки социальных и общественных инициатив Богородского округа.
Все влюбленные могут заказать и повесить на «Дерево любви» листок с гравировкой. Средства пойдут на благотворительность — в фонд «Пространство жизни».
Место станет новой точкой притяжения, уверены организаторы. Людей, которые хотели бы сделать доброе дело и влюбленных в муниципалитете много. Только с начала года более 500 пар в Богородском округе решили скрепить свои отношения узами брака.
Открытие арт-объекта стало завершением экоакции «1001 дерево». Еще весной активисты высадили в парке саженцы туи, можжевельника, сосны, ели.
«Мы не просто их посадили, мы взяли на себя обязательство раз в полгода приходить и ухаживать за ними. То есть каждую весну и осень мы с командой будем здесь. Чтобы растения долгие годы радовали жителей и гостей города», — рассказал руководитель благотворительного фонда «Пространство жизни» Сергей Мишарин.
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