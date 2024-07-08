Новый арт-объект установили в парке в Ногинске ко Дню семьи

Арт-объект «Дерево любви» в парке Волхонка в Ногинске появился в символичный праздник — в День семьи, любви и верности. Его открыли благотворители и активисты при содействии Центра поддержки социальных и общественных инициатив Богородского округа.

Все влюбленные могут заказать и повесить на «Дерево любви» листок с гравировкой. Средства пойдут на благотворительность — в фонд «Пространство жизни».

Место станет новой точкой притяжения, уверены организаторы. Людей, которые хотели бы сделать доброе дело и влюбленных в муниципалитете много. Только с начала года более 500 пар в Богородском округе решили скрепить свои отношения узами брака.