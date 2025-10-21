Новый арт-объект установили на автобусной остановке в Балашихе

В Балашихе на одной из автобусных остановок появился необычный арт-объект — портрет управляющего хлопкопрядильной фабрики Майкла Лунна. Этот творческий проект был реализован совместно художницей Анастасией Филипповой и ученицей Земской гимназии Анной Шевченко.

Идея создания портрета родилась во время работы 13-летней Анны в творческой лаборатории креативных индустрий «Энтузиасты». Главной задумкой стало визуальное объединение исторического образа Майкла Лунна с настоящей фабрикой, которая является важной частью истории Балашихи.

«Изначально портрет Майкла Лунна должен был стать изразцом, но концепция поменялась. Моя напарница, Настя, нашла идеальное место для портрета: при правильном ракурсе его цилиндр будто выходит за рамки картины и переходит в настоящую трубу фабрики», — рассказала Анна Шевченко.

Анастасия Филиппова разработала план создания арт-объекта, а Анна воплотила его на холсте. Во время работы над портретом девушки тщательно изучили историю фабрики и биографию Майкла Лунна, что помогло им глубже раскрыть образ управляющего и подчеркнуть значимость его деятельности.

Фестиваль «Энтузиасты» — ежегодное событие, посвященное развитию креативных индустрий и проходящее в арт-квартале «Фабрика1830». В 2025 году фестиваль прошел в третий раз и был приурочен к 195-летию Балашихи. В рамках подготовки к празднованию на территории фабрики работали три творческие лаборатории, где местные жители вместе с профессионалами создавали арт-проекты, которые впоследствии стали частью городской среды.