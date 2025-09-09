Новый арт-объект украсил фасад дома на улице Горького в Серпухове

На фасаде дома 3а появились 80 мозаичных птиц. Арт-объект быстро стал популярным благодаря уникальному сочетанию цвета, символики и художественного мастерства.

Автора мозаики — руководителя мастерской «Штука» Ольгу Морозову — вдохновил новосибирский проект «Летать легко», украшающий стены кинотеатра «Победа». В Серпухове все птицы направлены в правую сторону как символ гармонии и динамики полета. Мозаика олицетворяет надежду, свободу и жизненную энергию.

Проект Ольги Морозовой поддержали администрация городского округа и собственник здания, которые не только согласовали размещение мозаики на фасаде, но и предоставили вышку для безопасной и качественной работы художников.

Для создания арт-объекта использовали разнообразные материалы: стеклянную мозаику с переливами, яркую керамическую плитку, фрагменты посуды, смальту и зеркала, которые добавляют объем и игру света. Благодаря этому фасад выглядит ярко и притягательно в любое время суток.

Открытие мозаики состоится в субботу, 13 сентября, в 12:00.