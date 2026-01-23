Новый арт-объект появился в цехе Коломенского завода

Арт-объект выполнен в оригинальном стиле: доминирующая сине-голубая гамма с яркими оранжевыми акцентами. Для сюжета художники вдохновлялись заводской романтикой и реальными образами предприятия. На стене изображены колесная пара, корпус современного тепловоза ТЭП70БС, портреты рабочих из прошлого, а также лица действующих сотрудниц цеха — сварщиц Елены Брагиной и Елены Богдановой.

«Подобные проекты — важная часть стратегии по созданию вдохновляющей среды для сотрудников. Завод активно меняет свое пространство, превращая производственные цеха в места высокой концентрации технологий и добавляя в привычные будни новых красок. Художественные росписи становятся новыми точками притяжения, формируя уникальную визуальную идентичность предприятия», — рассказали на Коломенском заводе.

Напомним, это уже не первая настенная живопись на Коломенском заводе. Ранее столичный художник Иван Карпов украсил своими произведениями стены в цехе топливных систем и в цехе приемосдаточных испытаний, а также реостат для испытаний локомотивов.