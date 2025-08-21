Новый арт-объект откроют в парке Малевича в Одинцове 30 августа

В парке Малевича в Одинцовском округе 30 августа откроется новый арт-объект «Супрематический лес». Его создал известный мастер русского ленд-арта Николай Полисский.

Конструкция высотой более 12 метров собрана из двух тысяч орешниковых палок, а ее центральный элемент — объемное воплощение «Черного квадрата» Малевича. Над созданием объекта работают мастера из Никола-Ленивца. После открытия «Супрематический лес» станет частью постоянной выставки под открытым небом.

Арт-объект представят в рамках нового фестиваля «Малевич. Фестиваль современной культуры», который пройдет 30 и 31 августа. Программа объединит музыку, театр, перформансы, лекции и дискуссии об авангарде. Для гостей выступят Элли на маковом поле, Zventa Sventana, «Тима ищет свет», Никола Мельников и другие музыканты.

Фестиваль организуют при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.