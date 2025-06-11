Новый арт-объект из битой посуды и стекла создадут в Истре

Картина появится на бизнес-центре на улице Босова в Истре. Идея создать мозаичное панно родилась почти одновременно у нескольких человек: художница Ирина мечтала о большом арт-объекте, а в экоцентре начали получать запросы от жителей, которые искали, куда сдать старую керамику.

Эскиз придумала художница Ирина Лопух. В центре картины люди, парящие над пейзажем, напоминающим Истру. Материалы приносят сами жители: тарелки, плитка, стекло. Процесс неспешный, почти медитативный: сначала — разбить, потом — отрезать нужную форму. После получившийся кусочек приклеивают на полотно и так шаг за шагом.

«Собственница помещения хотела, чтобы там было какое-то место, куда притягивает людей. Я хотела, как художник показать свои идеи, давно у меня бродят такие задумки, что на стенах нужно писать скорее о любви, чем обо всем остальном. И хотелось сделать что-то такое красивое и хорошее, чтобы люди шли улыбались, смотрели на это.» — поделилась Ирина Лопух.

Завершить работу планируют к осени, но если будет больше помощников — возможно и раньше. Присоединиться может каждый — даже без опыта, главное — желание.