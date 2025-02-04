Новый аппарат МРТ установят в центральной поликлинике в Лобне

Более семи тысяч единиц новой медицинской техники закупили для учреждения здравоохранения. Накануне завершилась наладка оборудования для установки нового аппарата магнитно-резонансной томографии.

Глава муниципалитета Анна Кротова рассказала, что в 2025 году Лобненская больница также получит три стерилизатора и дуоденоскоп. Последний предназначен для проведения полного объема внутрипросветных эндохирургических операций панкреато-билиарной зоны и визуальной диагностики патологии 12-ти перстной кишки

Оборудование Лобненской больницы постоянно обновляется и пополняется. В прошлом году медицинское учреждение получило новые ультразвуковые аппараты, офтальмологическое оборудование, два современных стерилизатора, артроскопическую стойку и систему эндоскопической визуализации, а также другую медицинскую технику.

Напомним, новый корпус поликлиники, который вместит 600 посетителей в день, открыли раньше срока 27 декабря 2024 года. Там обустроили кабинеты врачей-специалистов, дневной стационар по всем профилям, врачебные и диагностические кабинеты, женская консультация, лаборатория, отделение для наблюдения инфекционных больных и блок медицинской реабилитации и диспансеризации.