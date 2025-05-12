Новый аппарат МРТ установили в Воскресенской больнице

Оборудование приобрели за 130 миллионов рублей по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

«Всего с начала года в регионе заработало пять аппаратов МРТ на сумму 656 миллионов рублей», — уточнил заместитель Председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Чтобы пройти диагностику бесплатно по полису обязательного медицинского страхования, следует получить направление лечащего врача.

Записаться на прием к специалисту можно по номеру 122, через раздел «Здоровье» на региональном портале госуслуг, при помощи бота Денис в Telegram или инфомата в поликлинике.