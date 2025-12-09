Новый аппарат МРТ начал работать в МОНИКИ

Устройство приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Андрея Воробьева.

«С начала года в подмосковных медучреждениях начали работу семь новых аппаратов МРТ на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей. В том числе сегодня заработал новый магнитно-резонансный томограф в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. На его закупку было направлено более 307 миллионов рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, в учреждение с начала года поступили аппарат МРТ и три установки для рентгенов.

Чтобы бесплатно пройти исследование по полису ОМС, необходимо получить направление у лечащего врача.

Запись к специалисту доступна по номеру телефона 122, на региональном портале государственных услуг в разделе «Здоровье», через инфомат в поликлинике или при помощи бота Дениса в Telegram и МАХ.