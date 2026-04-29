Новый аппарат для видеогастроскопии установили в больнице в Жуковском

Устройство позволяет проводить базовые диагностические и лечебные манипуляции.

«Благодаря функции узкоспектральной визуализации и способности устройства принимать и отображать сигналы в формате высокой четкости, стало возможным визуализировать кровеносные сосуды и структуры слизистой и выделять патологические участки. Изображения слизистой оболочки получаются яркими, четкими и контрастными. В основе технологии лежит способность гемоглобина поглощать волны определенного спектра», — пояснила заведующая эндоскопическим отделением, кандидат медицинских наук Жуковской больницы Вероника Жуковец.

Цвет слизистой желудка преимущественно определяется гемоглобином, что дает возможность на ранних этапах заметить патологические изменения.

В Жуковской больнице эндоскопия доступна пациентам с соответствующими показаниями и при направлении от лечащего специалисты. Кроме того, в учреждении можно пройти процедуру под наркозом.

Видеогастроскоп приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора региона Андрея Воробьева.