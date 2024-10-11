Новый аппарат для ультразвуковой диагностики поступил в больницу Зарайска

В Зарайской больнице появилась современная ультразвуковая система HM70 EVO. Новый аппарат установили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Техника оснащена понятным интерфейсом и современными алгоритмами обработки изображений. Это поможет врачам более качественно проводить исследования. С помощью нового аппарата медики смогут выявлять даже самые мелкие патологии и своевременно оказывать медицинскую помощь.

«Новое оборудование позволяет сделать диагностику доступнее и точнее, что, безусловно, повысит уровень доверия пациентов к лечебному процессу. Зарайская больница вступает в новую эру, где технологии и качество медицинских услуг идут рука об руку, обеспечивая здоровье и благополучие горожан», — отметил главный врач Зарайской больницы Николай Макаров.

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