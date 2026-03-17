Новый аппарат для рентгенов заработал в МОНИКИ имени Владимирского. Его установили в консультативно-диагностическом центре и будут применять для обследования амбулаторных пациентов.

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин, всего в прошлом году больницы Подмосковья получили 93 новых аппарата для рентгенов. В этом году первое устройство установили в МОНИКИ. На него направили более 33 миллионов рублей.

«Для проведения качественной диагностики принципиальное значение имеет современное техническое оснащение», — сказал Максим Забелин.

Аппарат рассчитан на три рабочих места. Его будут использовать для проведения всех видов рентгенографических и рентгеноскопических исследований, в том числе для диагностики заболеваний ЖКТ и урологических патологий.

Получить направление на обследование можно у лечащего врача. Запись на прием доступна через региональный портал, информат, по телефону 122 или чат-бот в МАХ.