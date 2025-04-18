Новый аппарат для рентгена установили в поликлинике в Звенигороде

В поликлинике Одинцовской больницы в Звенигороде установили новый цифровой рентген-аппарат. Его закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.
В Подмосковье продолжают обновлять медтехнику — в больницы поступают современные аппараты МРТ, маммографы, флюорографы и рентгены. Улучшение оснащения медучреждений — один из приоритетов региона.
«Сегодня в Одинцовской больнице запустили новый рентген-аппарат. На его закупку направили почти 29 миллионов рублей», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.
Напомним, получить направление на исследование можно у лечащего врача, а записаться на прием — через портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.
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