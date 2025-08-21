Новый аппарат для рентгенов установили в больнице в Щелкове

В филиале Щелковской больницы, расположенном в поселке Биокомбината, начал работать новый цифровой аппарат для рентгена. Оборудование установили вместо устаревшей аналоговой техники.

Использование нового аппарата будет доступно для пациентов стационара, а также для взрослых и детей, получающих амбулаторную помощь в медицинском учреждении.

«Мы продолжаем оснащать медицинские организации Подмосковья современным диагностическим оборудованием. Так, новый цифровой рентген-аппарат заработал в Щелковской больнице, а всего с начала года ввели в работу 53 рентгеновских аппарата. На их закупку было направлено более 1,2 миллиарда рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Устройство позволяет получать изображения высокого качества и выявлять патологии желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и малого таза, а также костно-суставной системы.

«Снимок в цифровом формате сразу доступен доктору, что значительно ускоряет процесс диагностики», — пояснила врач-рентгенолог филиала Щелковской больницы в поселке Биокомбината Любовь Шатовкина.

Это уже третий аппарат, введенный в эксплуатацию в подразделениях Щелковской больницы с начала года. Ранее два аналогичных устройства начали работать в поликлинике в поселке Загорянский и в Медвежье-Озерской амбулатории.

Закупку современного медицинского оборудования осуществляют по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».