Новый аппарат для рентгена установили в больнице в Орехово-Зуеве

В Подмосковье с начала года установили уже 23-й рентген-аппарат. Новая техника заработала в Дрезненской больнице — подразделении Орехово-Зуевской больницы. Оборудование закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Продолжаем закупать современное цифровое оборудование и оснащать наши больницы. Сегодня в регионе заработал 23-й рентген-аппарат с начала года. Всего на эти цели было выделено более 625 миллионов рублей, из них на закупку оборудования в Орехово-Зуевскую больницу было направлено почти 29 миллионов рублей», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

По его словам, современный рентген-аппарат помогает врачам быстрее и точнее ставить диагнозы и выбирать наиболее эффективное лечение для пациентов. Напомним, направление на исследование можно получить у лечащего врача. Запись на прием доступна по телефону 122, через Telegram-бота Дениса или на региональном портале «Здоровье».