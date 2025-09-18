Новый аппарат для рентгенов установили в больнице в Одинцове

В медицинские учреждения Московской области продолжают поступать устройства для диагностики. В Одинцовской больнице начал работать новый аппарат для рентгенов.

Технику приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Сегодня в Одинцовской больнице заработал новый рентген-аппарат, на закупку которого было направлено более 22,2 миллиона рублей. Всего с начала года в Одинцовской больнице заработали три новых рентген-аппарата», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

На устройстве, рассчитанном на два рабочих места, специалисты смогут проводить 24 исследования ежедневно.

Направление на бесплатную диагностику выдает лечащий врач. Запись на прием доступна в разделе «Здоровье» на региональном портале государственных услуг, через бота в Telegram, инфомат в медицинской организации или по номеру телефона 122.