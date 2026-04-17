Новый аппарат для рентгена заработал в поликлинике в Подольске

Современный, надежный и новый рентген-аппарат стал доступен для пациентов в поликлинике на улице Кирова, 27а. Оборудование поступило в медучреждение меньше года назад.

Специалисты проводят исследования различной сложности при минимальной лучевой нагрузке.

«Делаем исследования внутренних органов, органов грудной клетки, выявляем аномалии, диагностируем травмы, различные опухоли, также следим, как проводится лечение, за динамикой», — рассказала заведующая рентгеновским отделением ОСП № 1 г Ольга Миронова.

Свою эффективность аппарат уже доказал на примере пациентки. 64-летняя жительница Подольска пришла с жалобами на проблемы с дыханием. Лаборант под наблюдением врача сделал снимок придаточных пазух носа. Вся процедура заняла до 15 минут. Причина нарушения дыхания была выявлена. Женщине назначили лечение и повторное обследование на рентген-аппарате для отслеживания динамики.

Всего за смену специалисты принимают до 35 человек.