Новый аппарат для рентгена установили в Зарайской больнице

В медицинских учреждениях Московской области продолжают устанавливать современное оборудование. Новый аппарат для рентгена начал работать в поликлиническом отделении Зарайской больницы.

Технику приобрели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Сегодня в Зарайской больнице работу начал новый рентген-аппарат, на закупку которого было направлено более 22 миллионов рублей. Всего с начала года в больницах региона заработало 22 новых цифровых рентген-аппарата на сумму почти 600 миллионов рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Он напомнил, что современное оборудование позволяет врачам проводить более качественную диагностику.

Чтобы получить направление на исследование, необходимо обратиться к лечащему врачу, позвонить номеру 122, подать заявку через раздел «Здоровье» на региональном портале госуслуг или через чат-бот Денис в Telegram.