Новый аппарат для рентгена установили в Дмитровской больнице

Оборудование приобрели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Андрея Воробьева.

«На его закупку было направлено более 22 миллионов рублей. Всего с начала года в регионе заработало 34 единицы тяжелого медоборудования», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Чтобы получить направление на исследование, необходимо обратиться к лечащему врачу. На прием можно записаться по номеру 122 или через раздел «Здоровье» на региональном портале госуслуг.