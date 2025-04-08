Новый аппарат для рентгена установили в Дмитровской больнице

Медицинские учреждения Подмосковья продолжают оснащать современной техникой. Новый цифровой аппарат для рентгена начал работать в Деденевском поликлиническом отделении Дмитровской больницы.
Оборудование приобрели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Андрея Воробьева.
«На его закупку было направлено более 22 миллионов рублей. Всего с начала года в регионе заработало 34 единицы тяжелого медоборудования», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Чтобы получить направление на исследование, необходимо обратиться к лечащему врачу. На прием можно записаться по номеру 122 или через раздел «Здоровье» на региональном портале госуслуг.
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