Новый аппарат для рентгена установили в Дмитровской больнице

В Деденевском поликлиническом отделении Дмитровской больницы вместо устаревшей техники установили современный цифровой рентген-аппарат. С его помощью можно делать снимки высокого качества, поэтому обследования теперь проходят намного быстрее.

Новый аппарат также предоставляет возможность компьютерной обработки снимков, хранения информации в электронном виде, передачи изображений через интернет. Современная рентген-техника меньше облучает пациентов, чем устаревшие аналоги. После процедуры снимки сразу становятся доступны всем специалистам медицинского учреждения, что ускоряет постановку диагноза и назначение лечения.

По словам главы Дмитровского округа Ивана Курданина, одной из главных задач администрации муниципалитета стало обновление первичного звена здравоохранения.

«Установка еще одного нового цифрового рентген-аппарата существенно повысит доступность качественной диагностики для жителей ещё целого ряда населенных пунктов. Это важный шаг в реализации национального проекта „Продолжительная и активная жизнь“ в нашем округе», — пояснил руководитель муниципалитета.

Напомним, что с начала 2025 года в Яхромской и Синьковской поликлиниках заработали два новых цифровых маммографических аппарата, а также рентген-аппарат в Рогачевском поликлиническом отделении. Записаться на обследование можно через региональный портал «Госуслуг» «Здоровье» или обратившись по телефону 122.